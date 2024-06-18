Враг действительно начал активно стягивать даже средства радиоэлектронной борьбы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, заметив, что россияне осознают, что ПВО не выполняет все свои задачи.

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Какое слабое место в С-500

Стоит вспомнить, что большинство систем и компонентов С-500, которые Россия планирует вводить в эксплуатацию, до этого участвовали в усилении некоторых элементов противовоздушной обороны С-400, например, системы РЛС "Подлет". Россия их использовала и анализировала их работу во время боевых действий.

Поэтому заявления России об усилении Крыма такими системами как С-500 вызывают сомнения, в частности относительно способности этих средств противодействовать баллистике. Ведь баллистика сбивается благодаря кинетическим ударам, а эта система, учитывая визуальные характеристики, не позволяет проводить такие удары,

– отметил авиационный эксперт.

Поэтому вполне вероятно, что вскоре мы увидим поражение новейшей С-500. Более того, у россиян их есть совсем немного. Скорее всего то, что они якобы передали в Крым является опытным образцом, который будут испытывать во время боевых действий.

Итак, мы видим системную работу по уничтожению средств ПВО в Крыму. В течение предыдущих недель наши военные очень активно работали в этом направлении.

Что известно о системе С-500