С дронами военным удобнее насыпать оккупантам, – Юрий Голик о помощи ВСУ
Источник:фейсбук Юрия Голика
Украинские военные постоянно нуждаются в беспилотниках. Следовательно, волонтеры продолжают передавать защитникам дополнительные "глаза".
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик.
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Вместе со спортсменом Сергеем Стаховским они передали два БПЛА Mavic-3 бойцам 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.
С ними на Донбассе украинским десантникам удобнее насыпать российским оккупантам,
– прокомментировал Юрий Голик.
Еще два дрона аналогичной модели волонтеры направили к пограничникам из бригады "Стальная граница". По словам Голыка, в настоящее время военные этого подразделения усиленно готовятся к контрнаступлению.Напомним, ранее Юрий Голик вместе с военнослужащим Александром Карпюком рассказали, как сделать из волонтерства систему полезную для армии.