Мобилизация в октябре: с какими болезнями не могут призвать в армию
В Украине идет общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения России. Призову подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, однако есть исключения.
В частности, некоторые мужчины не могут мобилизовать по состоянию здоровья. Хотя перечень болезней сократился, однако в октябре существенных изменений не будет, передает 24 Канал.
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Пригодность к военной службе
После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность к прохождению службы. При ее прохождении устанавливаются все заболевания, их причины и пригодность к службе. Без прохождения ВЛК человека не могут отправить на фронт.
Когда военнообязанный пройдет медицинское освидетельствование и получит справку о пригодности или ограниченной пригодности, только тогда его отправят на службу в ряды армии. Однако существует ряд болезней, с которыми военнообязанного признают непригодным.
С какими болезнями не мобилизуют
Перечень болезней, с которыми могут мобилизовать, а с которыми – нет, утвержден в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно последним редакциям и правкам, призыву не подлежат военнообязанные, имеющие тяжелые патологии. Среди таких, например:
- умственная отсталость;
- шизофрения;
- отсутствие конечности;
- слепота;
- глухота.
С какими болезнями могут привести в армию
В законодательство внесли правки, согласно которым расширили список болезней, с которыми могут мобилизовать военнообязанных. Раньше с такими заболеваниями не призывали в службу, впрочем, ограничения просмотрели.
Так, в октябре могут мобилизовать военнообязанных с такими болезнями как:
- 2-в – клинически излеченный туберкулез;
- 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- 5-в – бессимптомный ВИЧ;
- 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
- 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;
- 21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;
- 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.