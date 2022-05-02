"С людьми что-то случается, не всегда понятно что": Минобороны о Герасимове

В украинском Минобороны не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ранении начальника Генштаба России Валерия Герасимова. Однако на войне возможно разное.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

Важно 23 800 бойцов и 1 048 танков: актуальные потери российских войск

Маляр отметила, что понимает, что люди ожидают деталей, но во время войны оборонное ведомство имеет несколько иные приоритетные задачи, чем информирование.

Это война, с людьми бывает что-то случается и не всегда понятно, что именно. Что мы делаем? Мы выполняем определенные боевые задачи и все ожидают, что во время войны должно быть такое же информирование, как и в мирное время, то есть быстро и официально,

– сказала заместитель министра обороны.

В то же время, по словам Маляр, функция сугубо информирования во время войны со стороны оборонного ведомства отходит на другой план, а первым планом являются оборонные задачи.

Ранение Герасимова: как это было и что говорят в Украине

Ранее авторитетные СМИ сообщили, что в районе Изюма в результате крупного артиллерийского удара ВСУ получил ранение начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение правой голени.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил удар по командному пункту под Изюмом. По его словам, почти 200 убитых в результате ударов по российским штабам в течение 5 суток – это то, что установлено, но на самом деле их больше. В то же время, был ли там Герасимов – точно пока нельзя сказать.

И украинские, и американские военные эксперты называют присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой необычным явлением. Западные военные аналитики объясняют это ростом беспорядка внутри российских сил.

Тем временем журналисты The New York Times со ссылкой на данные разведки заявили, что Герасимов действительно был под Изюмом в Харьковской области. Он в течение последних нескольких дней находился на Востоке Украины.

Актуально – Из Белгорода эвакуировали Валерия Герасимова: смотрите видео