С начала июня Украина провела 8 крупных обменов: Зеленский рассказал о результатах

С начала лета Украина провела восемь масштабных обменов пленными. Домой вернулись как военные, так и гражданские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Впервые поездом: Укрзализныця показала щемящее видео возвращение воинов из плена

Украина возвращает пленных

В рамках этих этапов удалось вернуть сотни украинцев, большинство из которых находились в неволе более 3 лет.

Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения,

– написал президент.

Президент отметил, что среди освобожденных есть молодые люди, раненые, тяжелобольные и те, кого считали пропавшими без вести. В частности, это защитники Мариуполя, а также воины, защищавшие Украину в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской области.

Результаты обменов с июня: смотрите видео

Зеленский подчеркнул, что такой результат стал возможным благодаря слаженной работе украинской команды. Она работает по каждой фамилии и пытается обменять "всех на всех".

К слову, 4 июля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Вернулись бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, представители Госспецтранспорта, а также гражданские.