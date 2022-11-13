Впечатляющий результат: сколько населенных пунктов на Юге деоккупировали ВСУ за неделю

На этой неделе украинские воины провели мощную контрнаступательную операцию на Юге. Благодаря этому удалось освободить ряд населенных пунктов и город Херсон.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". За неделю Вооруженные Силы освободили территорию, которая почти вдвое больше Люксембурга.

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Успехи ВСУ на Юге

В течение недели вся страна наблюдала за невероятными результатами Вооруженных Сил Украины, поэтому в ОК "Юг" подвели статистику.

За неделю контрнаступления на Юге украинские воины освободили 179 населенных пунктов. Площадь деоккупированных территорий составляет более 4 500 квадратных километров.

На освобожденных территориях Николаевщины и Херсонщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в то же время саперы и пиротехники проводят разминирование.

Оккупанты обстреливают правый берег

Несмотря на поражение, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру. То есть россияне продолжают войну с мирным населением, потому что не могут ничего противопоставить нашим воинам.

Этой ночью оккупанты обстреляли правый берег Херсонщины, открывая огонь с левобережья из систем С-300. К счастью, без жертв.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать Никопольский район и обстреливать его из реактивных систем залпового огня. В Никополе два человека получили ранения и повреждены жилые дома.

Враг терпит потери

Террор против гражданских не помогает врагу. Вооруженные Силы выполняют боевые задания и наносят врагу потери. В частности, украинская авиация ударила по району сосредоточения вражеской техники в Каховском районе Херсонской области.

Также ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 40 боевых задач, а результаты попаданий устанавливают.

Результаты украинского контрнаступления

На этой неделе ВСУ почти полностью деоккупировали Николаевскую область. Во вражеской оккупации остается Кинбурнская коса. Кроме того, благодаря контрнаступлению на Херсонщине удалось возобновить контроль над водопроводом, через который осуществляли поставки воды в Николаев. После разминирования в Николаев вернется вода.

Также ВСУ освободили правобережье Херсонской области, включая город Херсон. В то же время оккупанты сбежали на левый берег области, подорвав мосты. Однако ВСУ не дают оккупантам закрепиться и бьют по новым позициям.

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