С начала российского вторжения в Попасной погибли более 100 человек

С 24 февраля в Попасной в Луганской области погибли более 100 человек. Сейчас в городе продолжаются активные бои. Эвакуация осложнена.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по состоянию на 21 апреля в Попасной находится около 2,5 тысяч местных жителей. Они не могут выйти из укрытий из-за регулярных обстрелов.

К теме 80% территории Луганщины под контролем России, – Гайдай

Какая ситуация в Попасной

Бои за город продолжаются. Уцелевших домов уже нет. Россияне контролируют около половины Попасной. Из этих районов они насильственно депортируют людей в оккупированный Первомайск.

Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу нет возможности из-за плотности обстрелов,

– написал Гайдай.

Большие проблемы с медицинской помощью: ее могут предоставлять только военные врачи.

Напомним, по словам руководителя городской военной администрации Николая Ханатова, россияне бомбят в Попасной все подряд. Девятиэтажки в городе просто "складываются".

Важно – на город сунут каждый час, – военный глава Попасной на Луганщине