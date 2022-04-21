За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, станом на 21 квітня в Попасній перебуває близько 2,5 тисяч місцевих жителів. Вони не можуть вийти з укриттів через регулярні обстріли.

До теми 80% території Луганщини під контролем Росії, – Гайдай

Яка ситуація в Попасній

Бої за місто тривають. Вцілілих будинків вже немає. Росіяни контролюють близько половини Попасної. З цих районів вони насильно депортують людей в окупований Первомайськ.

Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів, – написав Гайдай.

Великі проблеми з медичною допомогою: її можуть надавати лише військові лікарі.

Нагадаємо, за словами керівник міської військової адміністрації Миколи Ханатова, росіяни бомблять в Попасній все підряд. Дев’ятиповерхівки в місті просто "складаються".

Важливо – на місто сунуть щогодини, – військовий очільник Попасної на Луганщині