С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев, – ОП

Украину с начала полномасштабного вторжения покинули около 13 миллионов украинцев. Они не могут вернуться на оккупированные территории, поэтому затягивание войны недопустимо, как и компромиссы со страной-агрессоркой.

Компромиссы с Россией недопустимы

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что никто не заинтересован в этой войне, однако Украина не собирается идти на компромиссы с Россией, как это предлагают некоторые западные партнеры.

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Хочу максимально полного понимания того, что еще ничего не кончилось. Поэтому нужно продолжать воевать по всем направлениям. Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное: якобы россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания,

– отметил Подоляк.

По его словам, некоторые политические лидеры предлагают Украине прекращение огня, замороженный конфликт и сдачу части территории ради мира.

Однако это недопустимо прежде всего потому, что Украина ценит своих людей, а не только территории. С начала войны уехали 13 миллионов украинцев, на возвращение которых украинское правительство рассчитывает.

С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики. Собираются ли те, кто призывает к замораживанию войны, пожизненно содержать наших переселенцев,

– риторически спросил Подоляк.

Но добавил, что серьезные сомнения в этом. Он отметил также, что еще миллионы украинцев оказались под оккупацией, и "мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране".

Украина не будет торговать территориями

Чтобы избежать двусмысленности, он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в подобных обсуждениях. "Ибо мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом".

Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого из партнеров будет получать принципиальную реакцию,

– уверяет Подоляк.

Мы не согласимся на "Минск-3"

Советник также подчеркнул, что не может быть и речи о замораживании конфликта.

Во-первых, любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, кровавая и более подготовленная со стороны агрессора.

Подоляк подчеркнул, что Украина провела работу над ошибками и сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3".

Во-вторых, как подчеркивает он, геополитические "стратеги" говорят о территории, но никто не говорит о людях.

Он уверен, что любая война завершается за столом переговоров, и это не будет исключением. Однако это станет возможным, когда стороны будут готовы договариваться.

Позорные заявления о "договорах" с Россией

Напомним, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на саммите в Давосе заявил, что Украина должна отдать часть территорий России, чтобы достичь мира с Россией.

Предварительно постыдными заявлениями "уступить территории" прославился Эммануэль Макрон. Он предложил Владимиру Зеленскому, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.

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