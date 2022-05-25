Компроміси з Росією неприпустимі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що ніхто не зацікавлений у цій війні, однак Україна не збирається йти на компроміси з Росією, як це пропонують деякі західні партнери.

Увага Біженці зможуть отримувати соцвиплати прямо на вокзалах

Хочу максимально повного розуміння того, що ще нічого не закінчилося. Тому треба продовжувати воювати на всіх напрямках. Росія витрачає шалені ресурси, щоб довести світу головне: нібито росіяни мають право вбивати українців. І не отримувати за це повноцінного покарання,

– зазначив Подоляк.

За його словами, деякі політичні лідери пропонують Україні припинення вогню, заморожений конфлікт та здачу частини територій заради миру.

Однак, це неприпустиму передусім через те, що Україна цінує своїх людей, а не лише території. З початку війни виїхали 13 мільйонів українців, на повернення яких український уряд розраховує.

З початку війни свій дім залишили вже 13 мільйонів українців. Ці люди не повернуться жити на окуповані території чи в "сіру" зону бойових дій. Бо це ризиковано. А значить, у нас не буде економіки. Чи збираються ті, хто закликає до заморожування війни, довічно утримувати наших переселенців,

– риторично запитав Подоляк.

Та додав, що має серйозні сумніви в цьому. Він зауважив також, що ще мільйони українців опинилися під окупацією, і "ми не дозволимо нікому торгувати їхньою долею, сидячи в затишному кріслі у країні, яка не воює".

Україна не буде торгувати територіями

Аби уникнути двозначності, він наголосив, що Україна не братиме участі у подібних обговореннях. "Бо ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом".

Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило страшну ціну й не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку – жодній владі та жодній країні. Будь-який натяк на це з боку будь-кого з партнерів отримуватиме принципову реакцію,

– запевняє Подоляк.

Ми не погодимося на "Мінськ-3"

Радник також підкреслив, що не може бути й мови про заморожування конфлікту.

По-перше, будь-яке заморожування – це війна, відкладена в часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора.

Подоляк наголосив, що Україна провела роботу над помилками та зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3".

По-друге, як наголошує він, геополітичні "стратеги" говорять про території, але ніхто не говорить про людей.

Він впевнений, що будь-яка війна завершується за столом переговорів, і ця не буде винятком. Однак, це стане можливим, коли сторони будуть готові домовлятися.

Ганебні заяви про "домовляння" з Росією

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер під час саміту у Давосі заявив, що Україна має віддати частину територій Росії, аби досягти миру з Росією.

Попередньо ганебними заявами "поступитися територіями" прославився Еммануель Макрон. Він це запропонував Володимиру Зеленському, аби "зберегти обличчя" Володимиру Путіну.

Також на тему – Не можуть без газу? Європа хоче примирення з Росією: дивіться відео