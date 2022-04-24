Пусть жизнь выиграет битву в смерти, – Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Глава государства обратился к народу из Софийского собора.

Глава государства подчеркнул, что Софийский собор – святыня, которая выстояла несмотря на вражеские нашествия и оккупацию. Так что сейчас мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть.

Заметьте Силы и света, – поздравление главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с Пасхой

Мы преодолеваем темные времена

Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году мы преодолеваем темные времена. Несмотря на то, что мы сейчас не в светлых одеждах, мы боремся за светлую идею.

В этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах, но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. На нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние. Сила заступницы рода человеческого – Богородицы Оранты,

– подчеркнул президент.

Также глава государства вспомнил тех, кто в этот светлый день защищает наше государство – военные, нацгвардейцы, пограничники, тероборона, разведка и тому подобное. Кроме того, глава государства упомянул и волонтеров, медиков, пожарных и спасателей.

Отдельно Зеленский вспомнил матерей, которые в этом году ждут сына или дочь с войны и тех, кто, к сожалению, не дождался своего ребенка с фронта.

Глава государства отметил, что наши отцы и дедушки, которые строили нашу страну, рассказывали нам о войне, но сегодня вынуждены отправлять на войну своих детей и внуков. Сейчас они видят, как нашу страну разрушают, и президент пожелал им увидеть времена, когда Украину будут отстраивать.

Угроза изменилась, но ей не сломать нас

Зеленский вспомнил, что в прошлом году украинцы отмечали Пасху дома из-за коронавируса, но в этом году вирус совсем другой.

В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли из-за другого вируса. Из-за чумы под названием война. Прошлогоднюю и нынешнюю угрозу объединяет одно – ничто не может преодолеть Украину,

– подчеркнул президент.

Президент отметил, что Пасха – это праздник победы жизни над смертью, добра над злом и света над тьмой. Поэтому Владимир Зеленский подчеркнул, что победа в войне непременно за Украиной.

Глава государства также вспомнил о мечте украинцев – еще один Великий день, день победы и наступления в стране мира.

Поздравление Владимира Зеленского с Пасхой: смотрите видео