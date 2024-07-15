С "Оленьи" взлетали самолеты Ту-95МС: борта совершили посадку
Наблюдается активность российской стратегической авиации. В небо с территории "Оленьи" взлетели бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В случае опасности информацию обнародуют дополнительно.
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Россия запустила стратегические бомбардировщики Ту-95МС
Воздушные силы днем в 16:16, 15 июля, сообщили, что россияне подняли в небо самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101. Следует остерегаться воздушной атаки со стороны врага.
Наблюдается активность российской стратегической авиации. В случае опасности сообщим дополнительно,
– говорится в сообщении защитников неба.
По данным мониторинговых каналов, в настоящее время подтвержден вылет по меньшей мере двух бортов Ту-95МС, двигающихся в южном направлении. Не стоит исключать вероятность их передислокации на аэродромы "Дягилево" или "Энгельс".
В случае объявления воздушной тревоги 24 Канал советует не пренебрегать своей безопасностью и немедленно направляться в укрытия или другие безопасные места, это может спасти вашу жизнь.
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что оба борта были передислоцированы, стратегические бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс".