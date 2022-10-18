С понедельника уничтожен 51 дрон-камикадзе и 10 ракет, – Воздушные силы

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать врага. С начала недели удалось уничтожить уже 51 дрон-камикадзе и 10 ракет. Наша система ПВО всего за сутки поразила уже 12 воздушных целей.

К тому же, как рассказали в Минобороны Украины, 18 октября ВСУ приземлили вражеский Су-25 в Херсонской области.

Важно Как дроны-камикадзе атакуют свои цели и от чего они взрываются: ответ Воздушных сил ВСУ

Произошло это около 9:00 с участием подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что с начала недели ВСУ уничтожили 51 дрон-камикадзе и 10 ракет. По его словам, это более 85% уничтоженных иранских дронов, которые Россия выпустила по Украине.

Он добавил, что есть хорошие новости об использовании IRIS-T, но подробностей не рассказал.

Какое оружие использует агрессор

Юрий Игнат отметил, что россияне атакуют украинские города высокоточным оружием, в том числе ракетами "Калибр" и Х-101/Х-555.

Эти ракеты очень дорогие. Очевидно, что враг не будет их использовать по объектам военной инфраструктуры. Раньше они позволяли себе использовать их по казармам и полигонам. Сейчас есть дефицит этого вооружения, поэтому они будут бить ими только по объектам критической инфраструктуры,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Главное об обстрелах Украины 18 октября

Утром 18 октября по всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. Во многих городах слышали сильнейшие взрывы. К сожалению, есть прилеты. В частности, беспокойно было в:

Броварах, что в 25 километрах от столицы. Жители слышали работу ПВО;

Деснянском районе Киева. Враг попал в объект критической инфраструктуры;

Харькове – там было две волны взрывов;

Житомирской области – предварительно, 2 прилета в объект энергообеспечения;

Днепр – прилеты по объекту энергетической инфраструктуры;

Кривом Роге – сначала взрывы услышали местные, затем их подтвердили в совете обороны Кривого Рога.

Как ранее заявили в Министерстве обороны Британии, Россия массированно обстреливает города Украины, атакуя энергоинфраструктуру и подвергая опасности жизнь мирных граждан. Это происходит из-за военных поражений агрессора на фронте. И Владимиру Путину ничего не остается, как в отчаянии запускать ракеты и обесточивать гражданские города.

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