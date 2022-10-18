До того ж, як розповіли у Міноборони України, 18 жовтня ЗСУ приземлили ворожий Су-25 на Херсонщині.

Важливо Як дрони-камікадзе атакують свої цілі та від чого вони вибухають: відповідь Повітряних сил ЗСУ

Сталося це приблизно о 9:00 за участю підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що від початку тижня ЗСУ знищили 51 дрон-камікадзе та 10 ракет. За його словами, це понад 85% знищених іранських дронів, які Росія випустила по Україні.

Він додав, що є хороші новини про використання IRIS-T, але деталей не розповів.

Яку зброю використовує агресор

Юрій Ігнат зауважив, що росіяни атакують українські міста високоточною зброєю, зокрема ракетами "Калібр" та Х-101/Х-555.

Ці ракети дуже дорогі. Очевидно, що ворог не використовуватиме їх по об'єктах військової інфраструктури. Раніше вони дозволяли собі використовувати їх по казармах та полігонах. Натомість зараз є дефіцит цього озброєння, відтак вони битимуть ними лише по об'єктах критичної інфраструктури,

– наголосив Юрій Ігнат.

Головне про обстріли України 18 жовтня

Зранку 18 жовтня по всій Україні почала лунати повітряна тривога. У багатьох містах чули потужні вибухи. На жаль, є прильоти. Зокрема неспокійно було у:

Броварах, що за 25 кілометрів від столиці. Мешканці чули роботу ППО;

Деснянському районі Києва. Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури;

Харкові – там було дві хвилі вибухів;

Житомирській області – попередньо, 2 прильоти в об'єкт енергозабезпечення;

Дніпрі – прильоти по об'єкту енергетичної інфраструктури;

Кривому Розі – спочатку вибухи почули місцеві, згодом їх підтвердили у раді оборони Кривого Рогу.

Як раніше заявили у Міністерстві оборони Британії, Росія масовано обстрілює міста України, атакуючи енергоінфраструктуру та наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Це відбувається через військові поразки агресора на фронті. І Владіміру Путіну нічого не залишається, як у відчаї запускати ракети та знеструмлювати цивільні міста.

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