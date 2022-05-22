С предложениями Зеленского: Рада приняла запрет символики российских оккупантов

Учитывая предложения Президента Владимира Зеленского, народные депутаты поддержали законопроект №7214 о запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии России и символики военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. В то же время, изменился его статус на сайте Верховной Рады Украины.

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12 мая Владимир Зеленский не подписал закон о запрете российской символики и вернул законопроект №7214 в парламент для доработки. Среди предложений Президента, учтенных в принятом законе, предполагается расширение круга случаев, когда символику "Z" и "V" не запрещается использовать в легитимных целях, не имеющих признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима. Среди них:

экспозиции музеев,

тематические выставки,

библиотечные фонды;

в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований;

при изложении или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;

в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Также закон запрещает образование и деятельность общественных объединений, действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв безопасности или незаконный захват государственной власти. Как пояснил Потураев, в символике общественных объединений запрещено использовать символику военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

, законопроект №7214 запрещает использование латинских букв "Z", "V" без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии.

Важно, что законопроект официально признает Россию государством-террористом , совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф .

Запрет русской символики в других странах

Указ о запрете российских символов подписал президент Эстонии Алар Карис. Кстати, под запрет попала и старая символика, в частности, георгиевская лента. Нарушителей могут наказать штрафом в размере до 120 евро или даже арестом.

Депутаты Сейма Литвы внесли предложение о запрете использования георгиевской ленты и символа Z, распространив на них ограничения, касающиеся нацистской и коммунистической символики.

В Молдове окончательно запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", по которым Россия обозначает военную технику в войне против Украины. Запрет утвердила президент Молдовы Майя Санду.

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