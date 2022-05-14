12 мая глава государства вернул законопроект №7214 в парламент. Он призвал народных депутатов доработать его.

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Что предлагает президент

Зеленский предлагает парламентариям разрешить использование российской символики:

  • в экспозициях музеев,
  • на тематических выставках,
  • библиотечных фондах,
  • учебниках,
  • в процессе научной деятельности и т.д.

В то же время, глава государства считает, что символику следует запретить использовать не только партиям, но и общественным организациям.

Заметим, речь идет о буквах Z и V, уже ставших символом циничного вторжения российской армии в Украину.

Напомним, что этот законопроект нардепы одобрили 14 апреля. Документ также признал Россию государством-террористом, осуществляющим геноцид украинского народа.

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