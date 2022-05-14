12 травня глава держави повернув законопроєкт №7214 у парламент. Він закликав народних депутатів доопрацювати його.
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Що пропонує президент
Зеленський пропонує парламентарям дозволити використання російської символіки:
- в експозиціях музеїв,
- на тематичних виставках,
- у бібліотечних фондах,
- підручниках,
- у процесі наукової діяльності тощо.
Водночас глава держави вважає, що символіку слід заборонити використовувати не лише партіям, а й громадським організаціям.
Зауважимо, мовиться про літери Z та V, які вже стали символом цинічного вторгнення російської армії в Україну.
Нагадаємо, що цей законопроєкт нардепи схвалили 14 квітня. Надалі законопроєкт мав підписати президент, однак він вирішив відправити його на доопрацювання. Документ також визнав Росію державою-терористкою, яка здійснює геноцид українського народу.
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Українське законодавство: останні новини
- 11 травня Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який дозволяє вилучати майно Росії або її резидентів в Україні.
- У парламенті зареєстрували одразу 3 документи, які пропонують заборонити в Україні обіг російського рубля. Також чиновники пропонують заборонити здійснювати міжнародні перекази та розрахунки валютою держави-агресорки.
- 3 травня нардепи дозволили бійцям територіальної оборони виконувати завдання по всій території України, зокрема й у районах бойових дій.
- Парламент звільнив від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, яку передали Збройним Силам України. Мовиться про ту техніку, яка придатна для застосування.
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