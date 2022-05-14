12 травня глава держави повернув законопроєкт №7214 у парламент. Він закликав народних депутатів доопрацювати його.

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Що пропонує президент

Зеленський пропонує парламентарям дозволити використання російської символіки:

  • в експозиціях музеїв,
  • на тематичних виставках,
  • у бібліотечних фондах,
  • підручниках,
  • у процесі наукової діяльності тощо.

Водночас глава держави вважає, що символіку слід заборонити використовувати не лише партіям, а й громадським організаціям.

Зауважимо, мовиться про літери Z та V, які вже стали символом цинічного вторгнення російської армії в Україну.

Нагадаємо, що цей законопроєкт нардепи схвалили 14 квітня. Надалі законопроєкт мав підписати президент, однак він вирішив відправити його на доопрацювання. Документ також визнав Росію державою-терористкою, яка здійснює геноцид українського народу.

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