С Путиным что-нибудь сделают, если он запланирует ядерное самоубийство, – Яковенко

Становится понятно, что окружение Владимира Путина не представляет для него опасности. Эти люди боятся президента и начнут что-либо делать, только если Путин запланирует ядерную войну.

Об этом 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Война закончится мгновенно, если что-нибудь случится с Путиным

По его мнению, война, скорее всего, закончится до конца этого года. "Очевидно, что Путин не может победить в этой войне, а Украина одержит победу, но это не будет быстрой историей", – добавил журналист.

По его словам, ускорить конец войны могут непосредственно какие-то события с Путиным.

Если это произойдет, то война закончится мгновенно. Но рассчитывать на то, что что-нибудь внезапно случится с Путиным, не надо. Хотя он уже пожилой человек, и в этом возрасте может что угодно произойти,

– подчеркнул Яковенко.

Может ли Путина "убрать" его окружение

Российский журналист убежден, что если бы у Путина было нормальное окружение, то оно уже давно бы его убрало.

"Но его окружение подбиралось в течение 20 лет и по критерию "невозможности что-либо делать". То есть вокруг него собраны уникальные люди по своей беспомощности и трусости – в частности, Медведев, Шойгу, Лавров и другие", – ответил он.

Игорь Яковенко объяснил, что все трясутся от страха перед Путиным, поэтому на это (чтобы его убрали) не нужно рассчитывать.

Я думаю, что такая возможность будет только в том случае, если он задумает совершить ядерное самоубийство. Тогда может включиться инстинкт самосохранения,

– убежден он.

К слову, на Красной площади в Москве 9 мая состоялся жалкий парад ко "дню победы". Изюминкой стала маразматическая речь Путина. С трибуны он еще раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе".

Путин назвал войну, развязанную против Украины, "защитой людей Донбасса". И несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он официально не объявил войны Украине и даже мобилизации.

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