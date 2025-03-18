Утром Россия атаковала БПЛА: в Киеве зафиксировано падение обломков возле школы
Россия снова атаковала ударными БПЛА мирные украинские города. С самого утра 18 марта ПВО работало в Киеве и Киевской области.
В Киеве обломки упали возле школы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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Что известно о взрывах в Киеве и области
Воздушные силы предупредили Киевскую область об угрозе применения врагом ударных БпЛА в 9:01.
"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – написала Киевская ОВА.
Мониторинговые каналы сообщали о движении БпЛА из Броваров и района в направлении столицы.
Уже в 9:12 угроза добавилась для Киева. Через несколько минут в городе слышали взрывы – работала ПВО.
В 9:21 в столице раздался отбой, впоследствии – и в области.
По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место,
– написал позже мэр Киева Виталий Кличко.