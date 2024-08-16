С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина обменный фонд еще не пополняла, – эксперт

Захватив в плен 102 россиян за раз, СБУ значительно пополнила обменный фонд и еще раз доказала, что качественно работает не только против агентов в тылу, но и на линии фронта.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, отмечает 24 Канал. Он напомнил также, что СБУ не только захватывает пленных, но и уничтожает дорогостоящую российскую технику.

К теме Украина расширяет переговорную группу по обмену пленными, – Малыш

Голобуцкий о роли СБУ

СБУ еще раз доказала, что является одной из основных структур Сил обороны. Теперь Служба не только задерживает сотнями российских агентов в тылу, но и захватывает сотни пленных, воюя на самых тяжелых участках фронта, теперь и на Курщине,

– считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что с такой скоростью, как это сделала СБУ, мы в этой войне обменный фонд еще не пополняли.

102 пленных, которых захватили подчиненные Малюка – это в перспективе 102 наших солдат, которые будут спасены из российских застенков. Интересно, что кроме бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС России в плен к СБУ попали и представители так называемого "подразделения "Ахмат",

– акцентирует эксперт.

Голобуцкий отмечает, что Служба регулярно не только захватывает пленных, но и уничтожает дорогостоящую российскую технику.

"Практически одновременно с новостью о более сотни пленных, стало известно, что военные контрразведчики уничтожили редкую РЛС "Каста" ценой $60 миллионов. Отмечу, что стоимость уничтоженной подчиненными Малюка техники реально идет на миллиарды. Одних танков подбито уже более тысячи. И каждая уничтоженная единица техники имеет подтверждение. Там, где появляются спецы Службы – гарантированно будет уничтожена техника "русни"", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что воины ЦСО "А" зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт – с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой и оружейной. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.