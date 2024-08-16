Про це пише політолог Олексій Голобуцький, зазначає 24 Канал. Він нагадав також, що СБУ не тільки захоплює полонених, але і знищує дороговартісну російську техніку.

До теми Україна розширює переговорну групу щодо обмінів полоненими, – Малюк

Голобуцький про роль СБУ

СБУ ще раз довела, що є однією з основних структур Сил оборони. Тепер Служба не тільки затримує сотнями російських агентів в тилу, а й захоплює сотні полонених, воюючи на найважчих ділянках фронту, тепер і на Курщині,

– вважає експерт.

Політолог підкреслює, що з такою швидкістю, як це зробила СБУ, ми в цій війні обмінний фонд ще не поповнювали.

102 полонених, яких захопили підлеглі Малюка – це в перспективі 102 наших солдатів, які будуть врятовані з російських катівень. Цікаво, що крім бійців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС Росії в полон до СБУ потрапили і представники так званого "підрозділу "Ахмат",

– акцентує експерт.

Голобуцький наголошує, що Служба регулярно не тільки захоплює полонених, але і знищує дороговартісну російську техніку.

"Практично одночасно з новиною про більше сотні полонених, стало відомо, що військові контррозвідники знищили рідкісну РЛС "Каста" ціною $60 мільйонів. Зазначу, що вартість знищеної підлеглими Малюка техніки реально йде на мільярди. Одних танків підбито вже більше тисячі. І кожна знищена одиниця техніки має підтвердження. Там, де з’являються специ Служби – гарантовано буде знищена техніка "русні"", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що воїни ЦСО "А" зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою та зброярнею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.