С вероятностью 99,9% Частяков погиб из-за трагического случая, – источник
Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате подрыва гранаты в собственном доме. В то же время, такая гибель военнослужащего с высокой вероятностью была трагическим случаем.
Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах. В то же время, продолжается расследование, чтобы выяснить все обстоятельства гибели военного.
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Частяков погиб из-за трагического случая
Правоохранители отметили, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая. В частности, причиной смерти мужчины стал взрыв германской гранаты DM51.
С вероятностью 99,9% – это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении,
– отметил источник.
В правоохранительных органах также рассказали, что в настоящее время следствие по установлению точной причины смерти Частякова продолжается. Однако пока, по словам осведомленного источника, нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе. В частности, источник подчеркнул, что военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом.
Помощник Залужного погиб 6 ноября
- В Нацполиции рассказали, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов в Киевской области. Правоохранители подчеркнули, что, по предварительным данным, от взрыва гранаты погиб 39-летний военный, а также пострадал его сын.
- Впоследствии стало известно, что погибшим был помощник Валерия Залужного – Геннадий Чакалов. Кроме того, в помещении военного обнаружили еще пять гранат.
- Подтвердил гибель своего помощника и Валерий Залужный. Он рассказал, что неизвестное взрывное устройство сработало в одном из подарков во время празднования дня рождения Частякова.
- Впоследствии источники 24 канала отметили, что сын военного получил тяжелые травмы на лице. Кроме того, по словам его матери, ребенок после взрыва не подавал признаков жизни.
- Также, по данным правоохранителей, ссылаясь на слова жены помощника Залужного, установили, что Частяков принес домой подарочный пакет. Там размещалась бутылка спиртного напитка и подарочными рюмками в виде гранат.