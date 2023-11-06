С вероятностью 99,9% Частяков погиб из-за трагического случая, – источник

Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате подрыва гранаты в собственном доме. В то же время, такая гибель военнослужащего с высокой вероятностью была трагическим случаем.

Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах. В то же время, продолжается расследование, чтобы выяснить все обстоятельства гибели военного.

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Частяков погиб из-за трагического случая

Правоохранители отметили, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая. В частности, причиной смерти мужчины стал взрыв германской гранаты DM51.

С вероятностью 99,9% – это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении,

– отметил источник.

В правоохранительных органах также рассказали, что в настоящее время следствие по установлению точной причины смерти Частякова продолжается. Однако пока, по словам осведомленного источника, нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе. В частности, источник подчеркнул, что военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Помощник Залужного погиб 6 ноября