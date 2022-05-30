С защитниками Мариуполя уже 2 недели нет связи – родные бойцов

Родные защитников Мариуполя уже 2 недели не имеют связи с ними. Они не знают, в каком состоянии бойцы.

Связи нет с тех пор, как защитников вывезли из "Азовстали". Об этом родные рассказали на брифинге, сообщает 24 канал.

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В Женевской конвенции отмечено, что связь должна быть

Жена бойца Наталья Зарицкая рассказала, что в последний раз говорила с мужем 17 мая. После этого она не получила от него никаких известий: ни на почту, ни на телефон.

Она добавила, что в Женевской конвенции четко прописано, что родные должны общаться с находящимися в плену или под контролем врага. Однако женщина отметила, что ей звонили по телефону от Красного Креста. Сообщили, что зафиксировали факт его выхода с завода "Азовсталь".

Однако на другие вопросы Зарицкая не получила ответа. В частности, жив ли мужчина, в каком он состоянии и где находится. Женщина отметила, что их обязанность во время войны быть мостиком между родными и пленниками.

Эвакуация из "Азовстали": что нужно знать

Процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" началась 16 мая. Воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сделать все для сохранения жизни.

Сначала 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.

Впоследствии эвакуировали и других бойцов. По данным разведки Великобритании, в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1700 воинов .

Далее весь Мариупольский гарнизон должны обменять на российских пленных. В этом уверяли и Минобороны, и президент Владимир Зеленский. Над этим трудятся.

Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что разговаривала с мужем после эвакуации. Он рассказал, что бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях.

Красный Крест сообщал, что не будет публично публиковать информацию об украинских защитниках, эвакуированных из "Азовстали". А семьи воинов смогут отправить запрос для получения информации.

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