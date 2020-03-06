С министрами разобрались, очередь за чиновниками и судьями, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская власть будет работать на то, чтобы у украинских врачей росли зарплаты. Кроме того, он заявил, что после смены Кабинета Министров намерен разобраться и с другими чиновниками.
В частности говорилось о чиновниках наблюдательных советов государственных компаний и судьях Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего брифинга в ходе рабочего визита в Полтавскую область.
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Во время брифинга местный житель пожаловался президенту и рассказал свою историю. Он работает на пол ставки в местной больнице, а получает за это зарплату в 2 тысячи 500 гривен.
В то же время он отметил, что у украинских министров и судей зарплаты значительно выше. Это при том, что украинская судебная система, мягко говоря, неидеальна.
Когда я сюда зашел (в Полтавскую областную клиническую больницу – 24 канал), то у меня возник вопрос к представителям Министерства здравоохранения и главному врачу. Я говорил о том, что технические условия прекрасны, условия для пациентов прекрасны, а жизненные условия – совсем нечеловеческие, в частности из-за уровня зарплаты,
– заявил президент.
Он отметил, что вопрос мужчины является очень важным, поскольку можно красиво покрасить стены, привезти лучшую аппаратуру, а люди будут получать пол ставки 2 тысячи 500 гривен.
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"За это невозможно работать, а самое главное – невозможно жить. Мы ставим вопрос Министерству, министру. Поверьте мне, сейчас мы будем все работать на то, чтобы повысить зарплаты врачам", – заверил Владимир Зеленский.
Глава государства сравнил медиков с украинскими военными. Мол, когда последние борются за жизни украинцев на передовой, первые делают то же самое в тылу.
Относительно судей и других чиновников. Уже с министрами мы разобрались – сейчас тоже будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. До всех дойдем,
– заявил президент.
Как Зеленский разобрался с министрами
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку все правительство Алексея Гончарука и назначила новое, главой которого стал Денис Шмигаль. В Кабмине остались лишь 6 министров:
- Вадим Пристайко,
- Дмитрий Кулеба,
- Михаил Федоров,
- Арсен Аваков,
- Владислав Криклий,
- Денис Малюська.
Президент во время рассмотрения изменения Кабмина заявил, что правительство Гончарука было "самым успешным за все времена", но этого оказалось недостаточно. Подробнее ознакомиться с новым правительством можно по ссылке.