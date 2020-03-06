С министрами разобрались, очередь за чиновниками и судьями, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская власть будет работать на то, чтобы у украинских врачей росли зарплаты. Кроме того, он заявил, что после смены Кабинета Министров намерен разобраться и с другими чиновниками.

В частности говорилось о чиновниках наблюдательных советов государственных компаний и судьях Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего брифинга в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

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Во время брифинга местный житель пожаловался президенту и рассказал свою историю. Он работает на пол ставки в местной больнице, а получает за это зарплату в 2 тысячи 500 гривен.

В то же время он отметил, что у украинских министров и судей зарплаты значительно выше. Это при том, что украинская судебная система, мягко говоря, неидеальна.

Когда я сюда зашел (в Полтавскую областную клиническую больницу – 24 канал), то у меня возник вопрос к представителям Министерства здравоохранения и главному врачу. Я говорил о том, что технические условия прекрасны, условия для пациентов прекрасны, а жизненные условия – совсем нечеловеческие, в частности из-за уровня зарплаты,

– заявил президент.

Он отметил, что вопрос мужчины является очень важным, поскольку можно красиво покрасить стены, привезти лучшую аппаратуру, а люди будут получать пол ставки 2 тысячи 500 гривен.

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"За это невозможно работать, а самое главное – невозможно жить. Мы ставим вопрос Министерству, министру. Поверьте мне, сейчас мы будем все работать на то, чтобы повысить зарплаты врачам", – заверил Владимир Зеленский.

Глава государства сравнил медиков с украинскими военными. Мол, когда последние борются за жизни украинцев на передовой, первые делают то же самое в тылу.

Относительно судей и других чиновников. Уже с министрами мы разобрались – сейчас тоже будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. До всех дойдем,

– заявил президент.

Как Зеленский разобрался с министрами

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку все правительство Алексея Гончарука и назначила новое, главой которого стал Денис Шмигаль. В Кабмине остались лишь 6 министров:

Вадим Пристайко,

Дмитрий Кулеба,

Михаил Федоров,

Арсен Аваков,

Владислав Криклий,

Денис Малюська.

Президент во время рассмотрения изменения Кабмина заявил, что правительство Гончарука было "самым успешным за все времена", но этого оказалось недостаточно. Подробнее ознакомиться с новым правительством можно по ссылке.