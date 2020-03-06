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      З міністрами розібралися, черга за чиновниками і суддями, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Зеленський каже, що після зміни міністрів візьметься за суддів і чиновників / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада працюватиме на те, щоб в українських лікарів зростали зарплати. Крім того, він заявив, що після зміни Кабінету Міністрів має намір розібратися і з іншими чиновниками.

      Зокрема мовилося про чиновників наглядових рад державних компаній та суддів. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого брифінгу у ході робочого візиту у Полтавську область.

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      Під час брифінгу місцевий поскаржився президенту і розповів власну історію. Він працює на пів ставки у місцевій лікарні, а отримує за це зарплату у 2 тисячі 500 гривень.

      Водночас він зауважив, що в українських міністрів та суддів зарплати значно вищі. Це при тому, що українська судова система, м'яко кажучи, неідеальна.

      Коли я сюди зайшов (у Полтавську обласну клінічну лікарню – 24 канал), то у мене виникло запитання до представників Міністрества охорони здоров'я і головного лікаря. Я говорив про те, що технічні умови прекрасні, умови для пацієнтів прекрасні, а життєві умови
      – зовсім нелюдські, зокрема через рівень зарплати,
      – заявив президент.

      Він зауважив, що запитання чоловіка є дуже слушним, позаяк можна красиво пофарбувати стіни, привезти найкращу апаратуру, а люди отримуватимуть у пів ставки 2 тисячі 500 гривень.

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      "За це неможливо працювати, а найголовніше – неможливо жити. Ми ставимо питання до Міністерства, міністра. Повірте мені, зараз ми будемо усі працювати на те, щоб підвищити зарплати лікарям", – запевнив Володимир Зеленський.

      Глава держави порівняв медиків з українськими військовими. Мовляв, коли останні борються за життя українців на передовій, перші роблять те ж саме у тилу.

      Щодо суддів та інших чиновників. Вже з міністрами ми розібралися – зараз теж будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо,
      – заявив президент.

      Як Зеленський розібрався з міністрами

      У середу, 4 березня, Верховна Рада України відправила у відставку увесь уряд Олексія Гончарука та призначила новий, очільником якого став Денис Шмигаль. У Кабміні залишилися лише 6 міністрів:

      • Вадим Пристайко,
      • Дмитро Кулеба,
      • Михайло Федоров,
      • Арсен Авакова,
      • Владислав Криклій,
      • Денис Малюська.

      Президент під час розгляду зміни Кабміну заявив, що уряд Гончарука був "найуспішнішим за усі часи", але цього виявилося недостатньо. Детальніше ознайомитися з новим урядом можна за посиланням.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля Новини України Здоров'я Судді Новини Полтави Володимир Зеленський
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