З міністрами розібралися, черга за чиновниками і суддями, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада працюватиме на те, щоб в українських лікарів зростали зарплати. Крім того, він заявив, що після зміни Кабінету Міністрів має намір розібратися і з іншими чиновниками.
Зокрема мовилося про чиновників наглядових рад державних компаній та суддів. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого брифінгу у ході робочого візиту у Полтавську область.
Цікаво Як вплине на рейтинги Зеленського зміна уряду: думка соціолога
Під час брифінгу місцевий поскаржився президенту і розповів власну історію. Він працює на пів ставки у місцевій лікарні, а отримує за це зарплату у 2 тисячі 500 гривень.
Водночас він зауважив, що в українських міністрів та суддів зарплати значно вищі. Це при тому, що українська судова система, м'яко кажучи, неідеальна.
Коли я сюди зайшов (у Полтавську обласну клінічну лікарню – 24 канал), то у мене виникло запитання до представників Міністрества охорони здоров'я і головного лікаря. Я говорив про те, що технічні умови прекрасні, умови для пацієнтів прекрасні, а життєві умови
– зовсім нелюдські, зокрема через рівень зарплати,
– заявив президент.
Він зауважив, що запитання чоловіка є дуже слушним, позаяк можна красиво пофарбувати стіни, привезти найкращу апаратуру, а люди отримуватимуть у пів ставки 2 тисячі 500 гривень.
Варто знати Підводні камені нового уряду Шмигаля: що нового пообіцяли українцям
"За це неможливо працювати, а найголовніше – неможливо жити. Ми ставимо питання до Міністерства, міністра. Повірте мені, зараз ми будемо усі працювати на те, щоб підвищити зарплати лікарям", – запевнив Володимир Зеленський.
Глава держави порівняв медиків з українськими військовими. Мовляв, коли останні борються за життя українців на передовій, перші роблять те ж саме у тилу.
Щодо суддів та інших чиновників. Вже з міністрами ми розібралися – зараз теж будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо,
– заявив президент.
Як Зеленський розібрався з міністрами
У середу, 4 березня, Верховна Рада України відправила у відставку увесь уряд Олексія Гончарука та призначила новий, очільником якого став Денис Шмигаль. У Кабміні залишилися лише 6 міністрів:
- Вадим Пристайко,
- Дмитро Кулеба,
- Михайло Федоров,
- Арсен Авакова,
- Владислав Криклій,
- Денис Малюська.
Президент під час розгляду зміни Кабміну заявив, що уряд Гончарука був "найуспішнішим за усі часи", але цього виявилося недостатньо. Детальніше ознайомитися з новим урядом можна за посиланням.