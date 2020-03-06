З міністрами розібралися, черга за чиновниками і суддями, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада працюватиме на те, щоб в українських лікарів зростали зарплати. Крім того, він заявив, що після зміни Кабінету Міністрів має намір розібратися і з іншими чиновниками.

Зокрема мовилося про чиновників наглядових рад державних компаній та суддів. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого брифінгу у ході робочого візиту у Полтавську область.

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Під час брифінгу місцевий поскаржився президенту і розповів власну історію. Він працює на пів ставки у місцевій лікарні, а отримує за це зарплату у 2 тисячі 500 гривень.

Водночас він зауважив, що в українських міністрів та суддів зарплати значно вищі. Це при тому, що українська судова система, м'яко кажучи, неідеальна.

Коли я сюди зайшов (у Полтавську обласну клінічну лікарню – 24 канал), то у мене виникло запитання до представників Міністрества охорони здоров'я і головного лікаря. Я говорив про те, що технічні умови прекрасні, умови для пацієнтів прекрасні, а життєві умови

– зовсім нелюдські, зокрема через рівень зарплати,

– заявив президент.

Він зауважив, що запитання чоловіка є дуже слушним, позаяк можна красиво пофарбувати стіни, привезти найкращу апаратуру, а люди отримуватимуть у пів ставки 2 тисячі 500 гривень.

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"За це неможливо працювати, а найголовніше – неможливо жити. Ми ставимо питання до Міністерства, міністра. Повірте мені, зараз ми будемо усі працювати на те, щоб підвищити зарплати лікарям", – запевнив Володимир Зеленський.

Глава держави порівняв медиків з українськими військовими. Мовляв, коли останні борються за життя українців на передовій, перші роблять те ж саме у тилу.

Щодо суддів та інших чиновників. Вже з міністрами ми розібралися – зараз теж будемо розбиратися з наглядовими радами, з іншими чиновниками. До всіх дійдемо,

– заявив президент.

Як Зеленський розібрався з міністрами

У середу, 4 березня, Верховна Рада України відправила у відставку увесь уряд Олексія Гончарука та призначила новий, очільником якого став Денис Шмигаль. У Кабміні залишилися лише 6 міністрів:

Вадим Пристайко,

Дмитро Кулеба,

Михайло Федоров,

Арсен Авакова,

Владислав Криклій,

Денис Малюська.

Президент під час розгляду зміни Кабміну заявив, що уряд Гончарука був "найуспішнішим за усі часи", але цього виявилося недостатньо. Детальніше ознайомитися з новим урядом можна за посиланням.