С мостом и местами для сна: офис Grammarly от украинского Balbek Bureau

Команда украинского архитектора Славы Балбека Balbek Bureau на славу поработала над дизайном офиса международной компании Grammarly в центре Киева.

Grammarly является одной из самых узнаваемых украинских компаний со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

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Эта онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта основанная украинцами, помогает миллионам людей по всему миру проверять грамотность письменного английского.

Над киевским офисом Grammarly на 14-м этаже столичного бизнес-центра работала команда известного украинского архитектора Славы Балбека.

Про необычный интерьер помещения написало авторитетное архитектурное онлайн-издание ArchDaily.

Чем особенный Grammarly Kyiv?

На входе в гигантский офис площадью более 1300 квадратов посетителей приветствует "разумное" зеркало, которое реагирует на движение и приветствует или провожает человека словами "write the future".



Интерьер офиса Grammarly Kyiv

Интерьер выполнен в теплой цветовой палитре, с использованием экологически чистых материалов.

Структура офиса предполагает зонирование пространства на рабочие зоны. Каждый из 6 офисов выполнен в другой цветовой гамме. В каждом из них разработаны специальные звукоизолированные помещения для клиентов.



Цветные зоны в офисе Grammarly Kyiv

Ключевым элементом офиса и своеобразной его "изюминкой" стал... 90-метровый мост. Он объединяет различные функциональные зоны в единый жизненный цикл и является символом связи между офисами в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Киеве.



Мост, как символ объединения городов в офисе Grammarly Kyiv

На отдельных участках этого моста обустроены зоны для отдыха, откуда открываются прекрасные виды на рабочий процесс.

Grammarly Kyiv работает в режиме 24/7, кроме тематических мест для отдыха здесь предусмотрена даже комната для сна.



Комната для сна в офисе Grammarly Kyiv