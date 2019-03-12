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      С мостом и местами для сна: офис Grammarly от украинского Balbek Bureau

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      Команда украинского архитектора Славы Балбека Balbek Bureau на славу поработала над дизайном офиса международной компании Grammarly в центре Киева.

       

      Grammarly является одной из самых узнаваемых украинских компаний со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

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      Эта онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта основанная украинцами, помогает миллионам людей по всему миру проверять грамотность письменного английского.

      Над киевским офисом Grammarly на 14-м этаже столичного бизнес-центра работала команда известного украинского архитектора Славы Балбека.

      Про необычный интерьер помещения написало авторитетное архитектурное онлайн-издание ArchDaily.

      Чем особенный Grammarly Kyiv?

      На входе в гигантский офис площадью более 1300 квадратов посетителей приветствует "разумное" зеркало, которое реагирует на движение и приветствует или провожает человека словами "write the future".

      Офіс Київ Балбек Grammarly
      Интерьер офиса Grammarly Kyiv

      Интерьер выполнен в теплой цветовой палитре, с использованием экологически чистых материалов.

      Структура офиса предполагает зонирование пространства на рабочие зоны. Каждый из 6 офисов выполнен в другой цветовой гамме. В каждом из них разработаны специальные звукоизолированные помещения для клиентов.

      офіс дизайн Балбек Київ Інтер'єр Grammarly Kyiv
      Цветные зоны в офисе Grammarly Kyiv

      Ключевым элементом офиса и своеобразной его "изюминкой" стал... 90-метровый мост. Он объединяет различные функциональные зоны в единый жизненный цикл и является символом связи между офисами в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Киеве.

      офіс Київ Балбек міст Grammarly Kyiv
      Мост, как символ объединения городов в офисе Grammarly Kyiv

      На отдельных участках этого моста обустроены зоны для отдыха, откуда открываются прекрасные виды на рабочий процесс.

      Grammarly Kyiv работает в режиме 24/7, кроме тематических мест для отдыха здесь предусмотрена даже комната для сна.

      офіс Київ балбек кімната для сну Grammarly Kyiv
      Комната для сна в офисе Grammarly Kyiv

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости Киева Знай наших! Дизайн Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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