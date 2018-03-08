С замороженных счетов режима Каддафи в Европе исчезли миллиарды евро

Со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезли более 10 миллиардов евро с замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на бельгийский еженедельник Le Vif.

Отмечается, что эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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По информации по состоянию на 29 ноября 2013 года 16,1 миллиарда евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Власти Бельгии обнаружили пропажу значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало наложить арест на 16 миллиардов евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть больше 5 миллиардов евро.

При этом министерство финансов Бельгии заявило, что государство не одобряло решений о размораживании этих авуаров.

Издание отмечает, что теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.