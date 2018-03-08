13:04
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С замороженных счетов режима Каддафи в Европе исчезли миллиарды евро

524 Читати новину українською
С замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро
С замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро / Фото из свободных сетей

Со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезли более 10 миллиардов евро с замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на бельгийский еженедельник Le Vif.

Отмечается, что эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Читайте также: Каддафи финансировал президентскую кампанию Тимошенко, — СМИ

По информации по состоянию на 29 ноября 2013 года 16,1 миллиарда евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Власти Бельгии обнаружили пропажу значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало наложить арест на 16 миллиардов евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть больше 5 миллиардов евро.

При этом министерство финансов Бельгии заявило, что государство не одобряло решений о размораживании этих авуаров.

Издание отмечает, что теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.

Теги: Новости политики Деньги Европа Бельгия Ливия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук