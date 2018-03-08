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Із заморожених рахунків режиму Каддафі у Європі зникли мільярди євро

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Із заморожених рахунків режиму Каддафі зникли мільярди євро
Із заморожених рахунків режиму Каддафі зникли мільярди євро / Фото з вільних мереж

З рахунків у Euroclear Bank у Бельгії в 2013-2017 роках зникли більше 10 мільярдів євро із заморожених за рішенням ООН у 2011 році лівійських активів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на бельгійський тижневик Le Vif.

Зазначається, що ці кошти контролювалися найближчим оточенням поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі.

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За інформацією станом на 29 листопада 2013 року, 16,1 мільярда євро перебували на чотирьох рахунках, відкритих для Libyan Investment Authority і Libyan Foreign Investment Company.

Влада Бельгії виявили зникнення значної частини цих коштів восени 2017 року, коли слідство у справі про відмивання грошей планувало накласти арешт на 16 мільярдів євро. Виявилося, що на чотирьох рахунках залишилося трохи більше 5 мільярдів євро.

При цьому міністерство фінансів Бельгії заявило, що держава не схвалювала рішень про розморожування цих авуарів.

Видання зазначає, що тепер постає питання про те, чи правильно Бельгія контролювала заморозку цих фондів.

Теги: Новини політики Європа Гроші Бельгія Лівія
Джерело: 24 Канал
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