С запахом вина: как выглядит дом, полностью построенный из пробок – вдохновенные фото

Британские архитекторы создали необычное жилье, которое полностью подлежит повторной переработке. Дом построен из пробок, которыми обычно закупоривают бутылки вина.

Пробковый дом появился на берегу Темзы в графстве Беркшир благодаря стараниям британских архитекторов Мэтью Барнетта Гоуланда, Дайдо Милн и Оливера Вилтона, сообщает Dezeen.

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Это их творение номинировали на премию Стерлинга – престижную британскую премию в области архитектуры. Это ответ художников на влияние архитектурной отрасли на изменения климата, выбросы парниковых газов и зависимость от одноразовых материалов.



Дом из пробковых блоков появился на берегу Темзы / Фото: dezeen.com

Чем поражает сооружение? Дом из пробок полностью подлежит повторной переработке. Он состоит из 5 автономных частей. Внутри есть полноценная спальня, гостиная, ванная и прихожая.

Каждую из частей, которые расположены рядом, венчает крыша в виде пирамиды. Такая конструкция позволяет легко разобрать дом, транспортировать его по частям и сдать на переработку.



Пробковый дом легко разобрать и сдать на переработку / Фото: dezeen.com

Пробковый дом – это великолепный и продуманный ответ на насущные вопросы относительно материалов, из которых мы строим,

– отмечают архитекторы.

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Вместо наслоения строительных конструкций, изделий и специализированных подсистем, для крыши и стен здесь использовали единый биовосстанавливающий материал, подлежащий переработке.

Внутри он особо не отличается от среднестатистического жилища обычных британцев.

Интерьер пробкового домика: смотрите фото

На его возведение ушло 1268 пробковых блоков.



Для строительства использовали пробковые блоки / Фото: dezeen.com

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