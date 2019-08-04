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      С запахом вина: как выглядит дом, полностью построенный из пробок – вдохновенные фото

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      В Великобритании построили дом из пробок
      В Великобритании построили дом из пробок / Dezeen.com

      Британские архитекторы создали необычное жилье, которое полностью подлежит повторной переработке. Дом построен из пробок, которыми обычно закупоривают бутылки вина.

      Пробковый дом появился на берегу Темзы в графстве Беркшир благодаря стараниям британских архитекторов Мэтью Барнетта Гоуланда, Дайдо Милн и Оливера Вилтона, сообщает Dezeen.

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      Это их творение номинировали на премию Стерлинга – престижную британскую премию в области архитектуры. Это ответ художников на влияние архитектурной отрасли на изменения климата, выбросы парниковых газов и зависимость от одноразовых материалов.

      будинок корок Великобританія екологія
      Дом из пробковых блоков появился на берегу Темзы / Фото: dezeen.com

      Чем поражает сооружение? Дом из пробок полностью подлежит повторной переработке. Он состоит из 5 автономных частей. Внутри есть полноценная спальня, гостиная, ванная и прихожая.

      Каждую из частей, которые расположены рядом, венчает крыша в виде пирамиды. Такая конструкция позволяет легко разобрать дом, транспортировать его по частям и сдать на переработку.

      будинок корки Великобританія переробка
      Пробковый дом легко разобрать и сдать на переработку / Фото: dezeen.com

      Пробковый дом – это великолепный и продуманный ответ на насущные вопросы относительно материалов, из которых мы строим,
      – отмечают архитекторы.

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      Вместо наслоения строительных конструкций, изделий и специализированных подсистем, для крыши и стен здесь использовали единый биовосстанавливающий материал, подлежащий переработке.

      Внутри он особо не отличается от среднестатистического жилища обычных британцев.

      Интерьер пробкового домика: смотрите фото

       

      На его возведение ушло 1268 пробковых блоков.

      корковий будинок Великобританія
      Для строительства использовали пробковые блоки / Фото: dezeen.com

      К слову, украинский бренд EnjoyTheWood из дерева и пробок создает оригинальные карты, которые станут прекрасным дополнением дизайнерского интерьера.

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      Теги: Экология Новости недвижимости Новости недвижимости мира Архитектура Великобритания Крутые здания
      Источник: 24 канал
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