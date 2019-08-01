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      Із запахом вина: як виглядає дім, повністю збудований з корків – натхненні фото

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      У Великобританії збудували будинок із корків
      У Великобританії збудували будинок із корків / Dezeen.com

      Британські архітектори створили незвичне помешкання, яке повністю підлягає повторній переробці. Будинок, збудований із корків, якими зазвичай закупорюють пляшки вина.

      Корковий будинок з'явився на березі Темзи у графстві Беркшир завдяки старанням британських архітекторів Метью Барнетта Гоуланда, Дайдо Мілн та Олівера Вілтона, інформує Dezeen.

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      Це їхнє творіння номінували на премію Стерлінга – престижну британську премію у сфері архітектури. Це відповідь митців на вплив архітектурної галузі на зміни клімату, викиди парникових газів та залежність від одноразових матеріалів.

      будинок корок Великобританія екологія
      Будинок з коркових блоків з'явився на березі Темзи / Фото: dezeen.com

      Чим вражає споруда? Будинок з корків повністю підлягає повторній переробці. Він складається із 5 автономних частин. Всередині є повноцінна спальня, вітальня, ванна та прихожа.

      Кожну з частин, які розташовані поруч, увінчує дах у вигляді піраміди. Така конструкція дає змогу легко розібрати будинок, транспортувати по частинах і здати на переробку.

      будинок корки Великобританія переробка
      Корковий будинок легко розібрати і здати на переробку / Фото: dezeen.com

      Корковий будинок – це новаторська та продумана відповідь на нагальні питання щодо матеріалів, з яких ми будуємо,
      – зазначають архітектори.

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      Замість нашарування будівельних конструкцій, виробів та спеціалізованих підсистем, для даху і стін тут використали єдиний біовідновлювальний матеріал, який підлягає переробці.

      Всередині він особливо не відрізняється від середньостатистичного помешкання звичайних британців.

      Інтер'єр коркового будиночка: дивіться фото

       

      На його зведення пішло 1268 коркових блоків.

      корковий будинок Великобританія
      Для будівництва використали коркові блоки / Фото: dezeen.com

      До слова, український бренд EnjoyTheWood із дерева та корків створює оригінальні карти, які стануть чудовим доповненням дизайнерського інтер'єру.

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      Теги: Новини нерухомості світу Архітектура Екологія Великобританія Круті будівлі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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