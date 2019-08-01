Із запахом вина: як виглядає дім, повністю збудований з корків – натхненні фото

Британські архітектори створили незвичне помешкання, яке повністю підлягає повторній переробці. Будинок, збудований із корків, якими зазвичай закупорюють пляшки вина.

Корковий будинок з'явився на березі Темзи у графстві Беркшир завдяки старанням британських архітекторів Метью Барнетта Гоуланда, Дайдо Мілн та Олівера Вілтона, інформує Dezeen.

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Це їхнє творіння номінували на премію Стерлінга – престижну британську премію у сфері архітектури. Це відповідь митців на вплив архітектурної галузі на зміни клімату, викиди парникових газів та залежність від одноразових матеріалів.



Будинок з коркових блоків з'явився на березі Темзи / Фото: dezeen.com

Чим вражає споруда? Будинок з корків повністю підлягає повторній переробці. Він складається із 5 автономних частин. Всередині є повноцінна спальня, вітальня, ванна та прихожа.

Кожну з частин, які розташовані поруч, увінчує дах у вигляді піраміди. Така конструкція дає змогу легко розібрати будинок, транспортувати по частинах і здати на переробку.



Корковий будинок легко розібрати і здати на переробку / Фото: dezeen.com

Корковий будинок – це новаторська та продумана відповідь на нагальні питання щодо матеріалів, з яких ми будуємо,

– зазначають архітектори.

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Замість нашарування будівельних конструкцій, виробів та спеціалізованих підсистем, для даху і стін тут використали єдиний біовідновлювальний матеріал, який підлягає переробці.

Всередині він особливо не відрізняється від середньостатистичного помешкання звичайних британців.

Інтер'єр коркового будиночка: дивіться фото

На його зведення пішло 1268 коркових блоків.



Для будівництва використали коркові блоки / Фото: dezeen.com

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