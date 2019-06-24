Будівельне сміття як витвір мистецтва: дизайнери створили унікальну колекцію – фото

Британські дизайнери покреативили і представили колекцію оригінальних люстр та канделябрів з будівельних відходів.

Дуже часто після ремонту чи будівництва залишаються купи будівельного мотлоху, який до того ж важко утилізувати.

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Лондонська студія дизайну JamesPlumb показала, як можна зменшити кількість таких відходів на сміттєзвалищах, пише Dezeen.

Для створення ексклюзивної колекції світильників та підсвічників дизайнери повторно використали саме будівельне сміття.

Основою для дизайнерських витворів стали сталева арматура, бетонні брили та щебінь. Все це буквально збирали по звалищах, куди люди зазвичай зносять будівельні відходи.



Британські дизайнери створили серію оригінальних люстр з будівельного сміття / Фото: Dezeen

Незвична колекція отримала назву Roots – з англійської "коріння". Основою служили дроти з арматурної сталі та бетонні брили, а щебінь використовували здебільшого як елемент декору.

Витвори унікальні тим, що жоден з них не схожий на інший. Арматуру не плавили і не розгинали, лише зварювали шматки, які пасували за формою і розміром.

Такі люстри можна як підвішувати на стіні чи стелі, так і ставити на підлогу як торшер.



Світильники можна підвісити під стелею / Фото: Dezeen

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