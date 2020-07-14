Михеил Саакашвили утверждает, что телеканал ICTV якобы покупает глава политсовета партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кум российского президента Виктор Медведчук. Теперь там требуют опровержения.

На телеканале заявляют, что информация не соответствует действительности и бросает тень на деловую репутацию, говорится в официальном заявлении.

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Заявление о якобы покупке ICTV Медведчуком Саакашвили озвучил в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера".

Что сказал Саакашвили об ICTV

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины назвал Медведчука "полностью творением Порошенко".

Саакашвили считает, что "реинкарнация" теперь одного из лидеров ОПЗЖ "произошла после российской агрессии" и "связана с коммерческой темой конкретной трубы, которая была использована представителем Порошенко и Медведчуком и на которой Медведчук заработал много денег".

В результате ему были отданы три канала, которые он купил: ZIK, 112, NewsOne. А сейчас он, благодаря тем деньгам, покупает ICTV – одну из главных "кнопок" в стране. ICTV – вместе с Фридманом (российский бизнесмен, основатель "Альфа-групп" – 24 канал). Если мы позволим ему купить один из главных каналов в Украине, мы отдаем России 80% информационного пространства,

– заявил он.

В ICTV отрицают и требуют опровержения

Телеканал назвал заявление Саакашвили "ошибочным" и выразил надежду, что политик его отзовет и попросит прощения.

"Мы надеемся, господин Саакашвили вспомнит, что ответственность за свои слова и действия является одной из добродетелей прогрессивных государственных служащих", – сказал директор-президент телеканала ICTV Александр Богуцкий.

Что надо знать о каналах Медведчука

Официальным владельцем телеканалов NewsOne, "112 Украина" и от июня 2019 года ZIK, является близкий соратник Медведчука Тарас Козак.

С покупкой ZIK произошел громкий скандал – тогда из-за смены владельца уволились ряд топменеджеров и работников.

Это еще не все. Недавно выяснилось, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко много лет владеет долей канала "1+1".

Адвокат политика Игорь Кириленко эту информацию подтвердил: Марченко принадлежат 8,22% акций телеканала "1+1" и 8,17% акций телеканала "ТЕТ".

В медиахолдинге 1+1 media, который принадлежит Игорю Коломойскому, сообщили, что не знали об этом.

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