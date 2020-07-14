Міхеїл Саакашвілі стверджує, що телеканал ICTV нібито купує голова політради партії "Опозиційної платформи – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук. Тепер там вимагають спростування.

На телеканалі заявляють, що інформація не відповідає дійсності та кидає тінь на ділову репутацію, мовиться в офіційній заяві.

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Заяву про нібито купівлю ICTV Медведчуком Саакашвілі озвучив в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

Що сказав Саакашвілі про ICTV

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України назвав Медведчука "повністю творінням Порошенка".



Саакашвілі вважає, що "реінкарнація" тепер одного із лідерів ОПЗЖ "сталася після російської агресії" та "пов’язана з комерційною темою конкретної труби, яка була разом використана представником Порошенка і Медведчуком і на якій Медведчук заробив багато грошей".

В результаті йому було віддано три канали, які він купив: ZIK, 112, NewsOne. А зараз він завдяки тим грошам купує ICTV – одну з головних "кнопок" в країні. ICTV – разом із Фрідманом (російський бізнесмен, засновник "Альфа-груп" – 24 канал). Якщо ми дозволимо йому купити один з головних каналів в Україні, ми віддаємо Росії 80% інформаційного простору,

– заявив він.

В ICTV заперечують і вимагають спростування

Телеканал назвав заяву Саакашвілі "помилковою" та висловив сподівання, що політик її відкличе та попросить вибачення.

"Ми сподіваємося, пан Саакашвілі пригадає, що відповідальність за свої слова та дії є однією з чеснот прогресивних державних службовців", – сказав директор-президент телеканалу ICTV Олександр Богуцький.

Що треба знати про канали Медведчука

Офіційним власником телеканалів NewsOne, "112 Україна" і від червня 2019 року ZIK є близький соратник Медведчука Тарас Козак.

Із купівлею ZIK стався гучний скандал – тоді через зміну власника звільнилася низка топменеджерів і працівників.

Це ще не все. Нещодавно з'ясувалось, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко багато років володіє часткою каналу "1+1".

Адвокат політика Ігор Кириленко цю інформацію підтвердив: Марченко належать 8,22% акцій телеканалу "1+1" і 8,17% акцій телеканалу "ТЕТ".

підтвердив: В медіахолдингу 1+1 media, який належить Ігорю Коломойському , повідомили, що не знали про це.

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