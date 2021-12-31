У себя на странице в фейсбуке политик прокомментировал ситуацию. Саакашвили сообщил, что будет восстанавливаться и готовиться к атаке.

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Михеил Саакашвили в Грузии снова находится в тюрьме

Михеил Саакашвили после ночного инцидента, когда его силой перевели из Горийского военного госпиталя снова в тюрьму в Рустави, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что:

Никого не боится.

Сейчас будет восстанавливаться.

Но и готовиться к атаке.

Чтобы они не делали, я их совсем не боюсь. Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро придет,

– сообщил Саакашвили.

И добавил, что полон смелости и оптимизма.

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Полный текст сообщения Саакашвили в фейсбуке:

Чтобы они не делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость от борьбы и вера в победу.

Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро придет.

Что касается меня, то скоро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" Гори, и смогу получить еще больше энергии.