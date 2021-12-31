У себе на сторінці у фейсбуці політик прокоментував ситуацію. Саакашвілі повідомив, що буде відновлюватися, і – готуватися до атаки.

До теми Біля Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізують поліцейських, – ЗМІ

Міхеіл Саакашвілі у Грузії знову перебуває у в'язниці

Міхеіл Саакашвілі після нічного інциденту, коли його силою перевели з Горійського військового госпіталю знову до тюрми у Руставі, прокоментував ситуацію. Він заявив, що:

Нікого не боїться.

Поки що буде відновлюватися.

Але й готуватися до атаки.

Щоб вони не робили, я їх зовсім не боюся. Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане,

– повідомив Саакашвілі.

І додав, що сповнений сміливості та оптимізму.

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Повний текст допису Саакашвілі у фейсбуці:

Щоб вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість від боротьби й віра у перемогу.

Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане.

Щодо мене, то скоро відновлю козирі, отримані від "реабілітації" Горі, і зможу здобути ще більше енергії.

Але я все ще дуже сміливий і оптимістичний!