У себе на сторінці у фейсбуці політик прокоментував ситуацію. Саакашвілі повідомив, що буде відновлюватися, і – готуватися до атаки.
До теми Біля Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізують поліцейських, – ЗМІ
Міхеіл Саакашвілі у Грузії знову перебуває у в'язниці
Міхеіл Саакашвілі після нічного інциденту, коли його силою перевели з Горійського військового госпіталю знову до тюрми у Руставі, прокоментував ситуацію. Він заявив, що:
- Нікого не боїться.
- Поки що буде відновлюватися.
- Але й готуватися до атаки.
Щоб вони не робили, я їх зовсім не боюся. Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане,
– повідомив Саакашвілі.
І додав, що сповнений сміливості та оптимізму.
Останні важливі новини про Саакашвілі:
- Міхеіла Саакашвілі у Грузії примусово перевезли з лікарні до в'язниці. Це сталося серед ночі, а розповіла про інцидент українська нардепка Єлизавета Ясько.
- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова висловила обурення через звістку про нічну подію зі Саакашвілі. Ситуація, на її думку, вражає цинізмом.
Нагадаємо у відео: Саакашвілі затримали й засудили до 6 років в'язниці
Повний текст допису Саакашвілі у фейсбуці:
Щоб вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість від боротьби й віра у перемогу.
Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане.
Щодо мене, то скоро відновлю козирі, отримані від "реабілітації" Горі, і зможу здобути ще більше енергії.
Але я все ще дуже сміливий і оптимістичний!