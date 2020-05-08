Большое возвращение: эксперт оценил новую должность Саакашвили

Назначение Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ – шанс продемонстрировать политику свой реформаторский пыл и потенциал. Дальше все будет зависеть от того, как он будет выстраивать отношения с президентом Зеленским.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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Назначение Саакашвили в определенной степени несет в себе информационный контекст. Не случайно о Саакашвили вспомнили через год после избрания Зеленского. Было много вопросов по проведению реформ, изменений, которых ожидает общество. Недаром Зеленский заявил, что правительство будут менять до тех пор, пока не будет результата,

– говорит Петр Олещук.

По словам политолога, у Саакашвили есть серьезные шансы влиять на проведение реформ, если он сможет производить предложения в контексте принципиальных изменений в стране.

Ореол грузинских реформ немного рассеялся и его надо восстановить. Поэтому Саакашвили нужно найти конкретное направление, чтобы показать свою эффективность. Новая должность предоставляет ему определенный статус, который он затем в что-то конвертирует. В частности, может вернуться в большую политику,

– считает Олещук.

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В то же время, эксперт отмечает: сомнительно, что должность вице-премьера, на которую сначала хотели назначить Саакашвили, соответствует его амбициям. Вице-премьер, подчеркивает Олещук, по своим полномочиям не столь опережает нынешнюю должность Саакашвили. На должности вице-премьера без поддержки в правительстве и парламенте Саакашвили не смог бы провести серьезных решений. Завершилось бы все каким-то конфликтами.

Что известно о назначении Михаила Саакашвили

7 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Обязанности Михаила Саакашвили на посту:

инициировать заседание Национального совета реформ и рассматривать на таких заседаниях вопросы по отдельным направлениям реформ;

обеспечивать по отдельным направлениям реформ выполнение задач, возложенных на Комитет;

представлять Комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами;

представлять решение Нацсовета реформ в отношениях с органами исполнительной власти и другими государственными органами;

разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ;

образовывать рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, мониторинга внедрения и эффективности реализации в Украине реформ, достижения целей реформ и прочее.

Ранее Михаила Саакашвили хотели назначить вице-премьером по вопросам реформ. Впрочем, представление о назначении отозвали из Верховной Рады.



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала