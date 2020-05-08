Велике повернення: експерт оцінив нову посаду Саакашвілі

Призначення Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ – шанс продемонструвати політику свій реформаторський запал і потенціал. Далі все залежатиме від того, як він вибудовуватиме відносини з президентом Зеленським.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Призначення Саакашвілі певною мірою несе в собі інформаційний контекст. Не випадково про Саакашвілі згадали через рік після обрання Зеленського. Було багато питань щодо проведення реформ, змін, яких очікує суспільство. Недаремно Зеленський заявив, що уряд мінятимуть доти, поки не буде результату,

– зауважує Петро Олещук.

За словами політолога, в Саакашвілі є серйозні шанси впливати на проведення реформ, якщо він зможе виробляти пропозиції в контексті принципових змін у країні.

Ореол грузинських реформ трохи розвіявся і його треба відновити. Тому Саакашвілі треба знайти конкретний напрямок, щоб показати свою ефективність. Нова посада надає йому певний статус, який він потім у щось конвертує. Зокрема, може повернутися у велику політику,

– вважає Олещук.

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Водночас, експерт зазначає: сумнівно, що посада віцепрем’єра, на яку спочатку хотіли призначити Саакашвілі, відповідає його амбіціям. Віцепрем’єр, підкреслює Олещук, за своїми повноваженнями не настільки випереджає нинішню посаду Саакашвілі. На посаді віцепрем’єра без підтримки в уряді і парламенті Саакашвілі не зміг би провести серйозних рішень. Завершилося б усе якимось конфліктами.

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

7 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

Обов'язки Міхеїла Саакашвілі на посаді:

ініціювати засідання Національної ради реформ та розглядати на таких засіданнях питань за окремими напрямами реформ;

забезпечувати за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет;

представляти Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами;

представляти рішення Нацради реформ у відносинах з органами виконавчої влади та іншими державними органами;

розробляти пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ;

утворювати робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ та інше.

Раніше Міхеїла Саакашвілі хотіли призначити віцепрем’єром з питань реформ. Утім, подання про призначення відкликали з Верховної Ради.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу