Саакашвили отравили после ареста: это имело ужасные последствия

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был отравлен после ареста. Это доказала экспертиза, однако детали пока не разглашаются.

Все болезни Саакашвили могли быть вызваны этим отравлением. Об этом заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

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В организме нашли список ядовитых веществ

По словам адвоката, Саакашвили и сам подозревал, что его отравили. Иначе его болезни бы так не развивались. Впрочем, через 2 дня должны обнародовать подробности.

В заключении иностранной экспертизы был перечень найденных в организме ядовитых веществ. Адвокат говорит, что требуется дополнительное исследование, чтобы определить сроки, когда политика отравили: во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику "Вивамед".

Мать Саакашвили, Гиули Аласания, сообщала, что у него повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия. Однако грузинские власти уверяют, что состояние экспрезидента не вселяет особых опасений.

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Саакашвили заочно приговорили в Грузии к 6 годам заключения. Однако его не было в стране. Он вернулся 1 октября 2021, когда приехал на выборы.

Правоохранители задержали политику. Тот в ответ объявил голодовку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит .

Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.

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