Саакашвили поместили в одиночную камеру: власти Грузии говорят, что сам захотел
Источник:Специальная пенитенциарная служба Грузии
Михеила Саакашвили перевели в одиночную камеру. Власти Грузии заявили, что соответствующее решение приняли на основании желания самого политика.
Соответствующую информацию в ведомстве сообщили 12 октября. Об этом сообщила специальная пенитенциарная служба Грузии.
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Саакашвили перевели в одиночную камеру
Власти сообщили, что политика перевели по решению администрации тюрьмы в Рустави. Однако его приняли из-за желания самого политика.
Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с соседом по камере, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией. Именно поэтому Саакашвили на основании его желания поместили в одноместную тюремную камеру,
– рассказали в ведомстве.
Более того, власти опровергли информацию о том, что к политику не пускают его соратников. Там заявили, что личный врач Саакашвили несколько раз в статусе постороннего лица посетил его в камере.
"Поэтому для очередного посещения он должен обратиться к пенитенциарной службе со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с Саакашвили", – рассказали в пенитенциарной службе.
Коротко об аресте Михеила Саакашвили
- 12 октября нардеп и любимая политика Елизавета Ясько заявила, что Михеилу Саакашвили запрещают разговаривать по телефону. А состояние его здоровья ухудшается из-за голодания. Она посещала политика 5 и 8 октября.
- 8 октября Ясько заявила, что за более чем неделю в тюрьме пятый президент Грузии потерял 12 килограммов. Мол, это – последствия голодовки, прекращать которую Саакашвили не намерен.
- Кстати, политик голодал с 1 октября – со дня, когда его арестовали. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Политика арестовали из-за уголовных дел, открытых в отношении него в стране. Сам пятый президент Грузии вины не признал и заявил, что дела сфальсифицированы.