Саакашвили поместили в одиночную камеру: власти Грузии говорят, что сам захотел

Михеила Саакашвили перевели в одиночную камеру. Власти Грузии заявили, что соответствующее решение приняли на основании желания самого политика.

Соответствующую информацию в ведомстве сообщили 12 октября. Об этом сообщила специальная пенитенциарная служба Грузии.

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Саакашвили перевели в одиночную камеру

Власти сообщили, что политика перевели по решению администрации тюрьмы в Рустави. Однако его приняли из-за желания самого политика.

Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с соседом по камере, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией. Именно поэтому Саакашвили на основании его желания поместили в одноместную тюремную камеру,

– рассказали в ведомстве.

Более того, власти опровергли информацию о том, что к политику не пускают его соратников. Там заявили, что личный врач Саакашвили несколько раз в статусе постороннего лица посетил его в камере.

"Поэтому для очередного посещения он должен обратиться к пенитенциарной службе со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с Саакашвили", – рассказали в пенитенциарной службе.

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