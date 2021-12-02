Саакашвили привезли на очередное судебное заседание, его сторонники уже выходят на улицы
Источник:"Новости Грузия"
Михеила Саакашвили в Тбилиси доставили на судебное заседание по "делу об пиджаки". Сторонники экс-президента Грузии собрались на акцию протеста.
Саакашвили обвиняют в растрате государственных денег. Оппозиция считает дело несправедливым и политически мотивированным.
Кстати Саакашвили доставили в суд в Грузии: под зданием возникли столкновения
Митинг у суда
Сторонники Саакашвили собирались у суда с самого утра. Там установили большой экран, на котором будут транслировать выступление третьего президента Грузии в суде.
Один из лидеров оппозиции Леван Хабеишвили призвал полицию не мешать проведению акции. Он подчеркнул, что она будет мирной и без провокаций.
Адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе отметил, что процесс будет "лакмусовой бумагой", на которой грузинское общество очень хорошо увидит, какие политические репрессии происходят против третьего президента.
Кстати, в прямом эфире слушания не будут транслировать.
Что известно о задержании Саакашвили
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, его сразу взяли под стражу, поскольку там открыто несколько дел против политика. В этот же день он объявил голодовку.
- Из-за этого состояние здоровье политика значительно ухудшилось. У Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике – неврологическое расстройство, которое характеризуется возможным поражением головного мозга.
- Из-за ухудшения самочувствия Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября. Это произошло после перевода в военный госпиталь в грузинском городе Гори.