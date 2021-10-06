Саакашвили "сидел между ящиками" на пароме, когда добирался в Грузию, – экс-мер Тбилиси

Михеил Саакашвили добирался в Грузию в течение 3 дней на пароме. Во время поездки политик на судне "сидел между ящиками".

А по прибытии его тайно вывезли на автомобиле из порта. Об этом сообщил бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

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Саакашвили на пароме "сидел между ящиками", – Угулава

Один из активных членов команды Саакашвили в прошлом, раскрыл детали его перемещения из Украины в Грузию. Экс-президент плыл на пароме 3 дня из Одессы в Поти. В течение путешествия он "сидел между ящиками".

Угулава добавил, что из грузинского города его тайно доставили трейлером в Батуми. И уже там Саакашвили записал свое первое видеообращение.

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Михеил Саакашвили прибыл в Грузию накануне парламентских выборов.

Премьер-министр Грузии сообщил, что политика заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему грозит до 6 лет за решеткой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует задержанного.

В личном письме к Владимиру Зеленскому Саакашвили назвал себя "личным пленником Путина".

Политик также объявил голодовку в СИЗО. И подчеркнул, что не планирует прекращать, пока его и задержанных из-за него людей не освободят.

Член "Единого национального движения" ЭКА Херхеулидзу ранее рассказала, что авто с экс-главой Грузии по дороге из Батуми в Тбилиси остановил патруль . Впрочем, полицейские не узнали, кто именно был пассажиром. Поэтому они выписали штраф и их отпустили.

Текст публикации "Sputnik Грузия"

Еще одна деталь "исторического перемещения" Сакашвили из Украины в Грузию: экс-президент 3 дня добирался на пароме Одесса-Поти, где "сидел между ящиками". О тяготах его путешествия рассказал бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, в прошлом – один из самых активных членов команды Саакашвили.

Из порта Саакашвили был тайно вывезен на трейлере, на нем добрался в Батуми, где и записал свое первое сенсационное видеообращение.