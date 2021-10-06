А після прибуття його таємно вивезли автомобілем з порту. Про це повідомив колишній мер Тбілісі Гігі Угулава.

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Саакашвілі на поромі "сидів між ящиками", – Угулава

Один з активних членів команди Саакашвілі в минулому розкрив деталі його переміщення з України в Грузію. Експрезидент плив на поромі 3 дні з Одеси в Поті. Протягом подорожі він "сидів між ящиками".

Угулава додав, що з грузинського міста його таємно доправили трейлером до Батумі. І вже там Саакашвілі записав своє перше відеозвернення.

Зверніть увагу! Членкиня "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзу раніше розповіла, що авто з ексочільником Грузії по дорозі з Батумі в Тбілісі зупинив патруль. Втім поліцейські не впізнали, хто саме був пасажиром. Тому вони виписали штраф і їх відпустили.

Саакашвілі затримали в Грузії: останні новини

Міхеіл Саакашвілі прибув у Грузії напередодні парламентських виборів.

Прем'єр-міністр Грузії повідомив, що політика заочно засудили у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Йому загрожує до 6 років за ґратами.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує затриманого.

В особистому листі до Володимира Зеленського Саакашвілі назвав себе "особистим бранцем Путіна".

Політик також оголосив голодування в СІЗО. І наголосив, що не планує припиняти, поки його і затриманих через нього людей не звільнять.

Текст публікації "Sputnik Грузия"

Ще одна деталь "історичного переміщення" Сакашвілі з України в Грузію: експрезидент 3 дні добирався на поромі Одеса-Поті, де "сидів між ящиками". Про тяготи його подорожі розповів колишній мер Тбілісі Гігі Угулава, в минулому – один з найактивніших членів команди Саакашвілі.

З порту Саакашвілі був таємно вивезений на трейлері, на ньому добрався в Батумі, де й записав своє перше сенсаційне відеозвернення.