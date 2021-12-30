Саакашвили среди ночи силой вывезли из больницы в тюрьму, – Ясько

30 декабря 2021 , 02:59
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Источник:

фейсбук Лизы Ясько

Михеила Саакашвили в Грузии принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Это произошло в два ночи по местному времени.

Об инциденте сообщила в фейсбуке украинская нардепка Елизавета Ясько. Также это подтвердил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

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Саакашвили увезли из больницы: что об этом известно

Нардепка Лиза Ясько записала видео и опубликовала его ночью 30 декабря в фейсбуке. По ее словам, Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой вывезли из госпиталя Гори.

Насильно повалили и в наручниках вывезли в тюрьму в Руставе,
– сказала Ясько.

И добавила, что никто не знает, в каком состоянии Саакашвили, был ли в сознании и так далее. Впрочем, отметила и то, что не вся эта информация подтверждена. 

Также адвокат Ника Гварамия коротко отметил в фейсбуке:

Михеила Саакашвили похитили из госпиталя Гори. Куда – неизвестно. Его состояние – неизвестно.

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Автор: Олесь Друкач