Саакашвили в тюрьме исповедовался и причастился: митрополит рассказал детали

Грузинский митрополит Николоз Пачуашвили посетил заключенного Михеила Саакашвили. Этот день священнослужитель назвал "историческим".

8 ноября третий президент Грузии исповедался, а митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари причастил его. Это произошло прямо в стенах тюрьмы.

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По словам Николоза, заключенный политик сам обратился в церковь с просьбой о причастии. Митрополит рассказал об этом патриарху. Тот дал свое благословение, не колеблясь ни минуты. "Это исторический день. Ведь о нем (Саакашвили – 24 канал) часто говорят, что он должен покаяться. Покаяние с точки зрения христианства – это действие. Это не крокодиловы слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы", – отметил священнослужитель.

Голодовку Саакашвили митрополит называет постом

Николоз подчеркнул, что Саакашавили – это человек, который в течение 9 лет был единоличным правителем Грузии, и который через 9 лет по собственной воле вернулся на родину, сел там за решетку и в течение 40 дней придерживался "сухого поста".

После этого он исповедовался и причастился. Если кому-то это кажется небольшим делом, то пусть сам попробует держать 40-дневный пост и увидит, как это,

– подчеркнул митрополит.

Митрополит отметил, что хотя политики действия бывшего президента считают голодовкой, он их воспринимает именно как пост. В то же время Николоз вспомнил, как посещал Саакашвили, когда тот только попал за решетку. Тогда он еще был здоровым, а сейчас – очень ослаблен.

Сравнил Саакашвили с грузинским царем

Духовник сравнил Саакашавілі с царем Давидом IV. Мол, только эти грузинские государственные деятели сумели выдержать строгий пост на протяжении 40 дней и покаяться в том, что совершили во время управления страной.

Что известно о состоянии здоровья политика

"Слуга народа" Елизавета Ясько, с которой Саакашвили находится в романтических отношениях, заявила о его критическом состоянии. По ее словам, существует угроза жизни заключенного. Личный врач политика призвал срочно собрать консилиум.

Накануне власти Грузии показали видео, где Саакашвили якобы ест в больнице. Политик ответил, что это были добавки, прописанные врачами. Впрочем, теперь политик решил отказаться и от них, что может привести к ухудшению его состояния.

Оппозиция объявила властям страны ультиматум: если Саакашвили не переведут в гражданскую клинику, вечером 8 ноября грузины выйдут на масштабный протест. Сторонники Саакашвили разбили палатки и голодают под тюрьмой.

. Давида IV считают величайшим в истории Грузии правителем, был царем в 1089 – 1125 годах. Сумел объединить княжества в единое централизованное государство и расширить его границы.