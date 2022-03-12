Саакашвили убежден, что глобального конфликта между НАТО и Россией не избежать

Президента России могут остановить только силовые методы. Поэтому Организация Североатлантического договора будет вынуждена вмешаться.

Об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Он предупредил Владимира Путина, что Украина может стать его "славянским Афганистаном".

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Военная сила – ключ к свержению Путина

Саакашвили уверен, что санкциями Запада нельзя победить главу Кремля. Ключом к свержению путинского режима является только военная сила.

Санкции могут помочь, но сами по себе санкции не справятся. Путин не остановится, пока его не остановят,

– подчеркнул Саакашвили.

Экс-президент Грузии отметил важность закрытия неба над Украиной. На этот шаг Запад до сих пор не может решиться, опасаясь обострения напряженности.

По мнению Саакашвили, соответствующее решение – просто отсрочка неизбежного.

Кстати, почти 80% европейцев поддерживают санкции против России, которые ввели или могут ввести против государства-агрессора в результате войны.

По прогнозам Morgan Stanley, дефолт в России состоится 15 апреля. Однако Ярослав Железняк считает, что это может произойти и раньше.