Саакашвили угрожает протестом: требует, чтобы допустили независимых врачей

3 января 2022 , 19:46
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Источник:

Интерфакс-Украина

Михеил Саакашвили требует, чтобы к нему были допущены независимые врачи. Также хочет, чтобы ему разрешили обмениваться с посетителями конфиденциальной информацией. В противном случае – угрожает новым протестом.

В настоящее время Саакашвили находится в Руставской тюрьме. О требованиях Саакашвили сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.

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"Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михеил Саакашвили прибегнет к крайней форме протеста", – заявил адвокат.

Саакашвили не разрешают общаться путем обмена записками, как это было раньше.

Важно! Избранница Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его принудительно перевезли из больницы в тюрьму прямо посреди ночи. Это произошло в канун Нового года.

Саакашвили в тюрьме: что известно

  • 29 сентября экс-президент Грузии тайно приехал на Родину.
  • Его сразу же задержали и увезли в тюрьму в городе Руставе.
  • Саакашвили объявил голодовку 1 октября, выражая протест.
  • В конце ноября из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в госпиталь, где он прекратил голодовку.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.

Важно – власти показали сомнительные кадры с Саакашвили: смотрите видео

 

Автор: Тетяна Пасічник