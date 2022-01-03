Саакашвили угрожает протестом: требует, чтобы допустили независимых врачей
3 января 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Михеил Саакашвили требует, чтобы к нему были допущены независимые врачи. Также хочет, чтобы ему разрешили обмениваться с посетителями конфиденциальной информацией. В противном случае – угрожает новым протестом.
В настоящее время Саакашвили находится в Руставской тюрьме. О требованиях Саакашвили сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.
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"Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михеил Саакашвили прибегнет к крайней форме протеста", – заявил адвокат.
Саакашвили не разрешают общаться путем обмена записками, как это было раньше.Важно! Избранница Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что его принудительно перевезли из больницы в тюрьму прямо посреди ночи. Это произошло в канун Нового года.
Саакашвили в тюрьме: что известно
- 29 сентября экс-президент Грузии тайно приехал на Родину.
- Его сразу же задержали и увезли в тюрьму в городе Руставе.
- Саакашвили объявил голодовку 1 октября, выражая протест.
- В конце ноября из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в госпиталь, где он прекратил голодовку.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.
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