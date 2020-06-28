Саакашвили заявил, что в Украине нет государства. Нет системы, которая всех защищает и гарантирует справедливость для всех. А зато есть "куча чиновников", которые буквально "рождаются с чипами".

Об этом говорил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов 26 июня, пишет 24 канал.

Обратите внимание План Саакашвили: за что Нацсовет реформ Зеленского возьмется прежде всего

В Украине нет государства

Саакашвили, когда речь зашла о таможне, отметил, что это государственное предприятие. В Украине же всегда на государственном предприятии присутствует "дерибан".

Соответственно, сохранение государственного предприятия – это далеко не то, что всегда отвечает государственным интересам. К тому же, "в Украине нет государства".

Государство – это что? Это то, что защищает всех, что гарантирует справедливость для всех. Где такое в Украине существует? В Украине есть – куча чиновников,

– заявил Саакашвили.

Чиновники "рождаются с чипами"

Далее политик объяснил, что эти чиновники поделены на группы, а у каждой группы – свой начальник. Причем эти группы очень закрыты. К той или иной группе чиновников почти невозможно попасть извне.

Человек рождается, вот, с чипом – здесь, на ухе. "Я представитель той группы". "А я – этой". Ходит человек, кажется, нормальный, а здесь – чип. Мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет,

– подытожил Михеил Саакашвили.

Ведущий, добавим, на всякий случай уточнил, что господин Саакашвили не говорил о чипах Билла Гейтса (ходит такой бред сетью, что Гейтс намеренно запустил пандемию COVID-19, дабы под предлогом вакцинации вживить людям чипы).

К теме Поступление сразу возрастут, – Саакашвили хочет серьезно снизить налоги

Коротко о Михеиле Саакашвили