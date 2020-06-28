Саакашвілі заявив, що в Україні немає держави. Немає системи, яка усіх захищає та гарантує справедливість для всіх. А натомість є "купа чиновників", які буквально "народжуються з чіпами".

Про це говорив голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі в ефірі одного з українських телеканалів 26 червня, пише 24 канал.

Зверніть увагу План Саакашвілі: за що Нацрада реформ Зеленського візьметься насамперед

В Україні немає держави

Саакашвілі, коли мова зайшла про митницю, зазначив, що це державне підприємство. А в Україні завжди на державному підприємстві присутній "дерибан".

Відповідно, збереження державного підприємства – це далеко не те, що завжди відповідає державним інтересам. До того ж, "в Україні немає держави".

Держава – це що? Це те, що захищає усіх, що гарантує справедливість для всіх. Де таке в Україні існує? В Україні є – купа чиновників,

– заявив Саакашвілі.

Чиновники "народжуються з чіпами"

Далі політик пояснив, що ці чиновники поділені на групи, а у кожної групи – свій начальник. Причому ці групи надзвичайно закриті. До тієї чи іншої групи чиновників майже неможливо потрапити ззовні.

Людина народжується, ось, з чіпом – тут, на вусі. "Я представник тієї групи". "А я – цієї". Ходить людина, здається, нормальна, а тут – чіп. Мовляв, я представляю цю конкретну групу. Наче люди народжуються з цим. А де держава? Держави просто немає,

– підсумував Міхеїл Саакашвілі.

Ведучий, додамо, про всяк випадок уточнив, що пан Саакашвілі не говорив про чіпи Біла Гейтса (ходить така маячня мережею, що Гейтс навмисно запустив пандемію COVID-19, аби під приводом вакцинації вживити людям чіпи).

До теми Надходження одразу зростуть, – Саакашвілі хоче серйозно знизити податки

Коротко про Міхеїла Саакашвілі