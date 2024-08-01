"Убить двух зайцев": почему Китай заинтересован в диалоге с Украиной

Визит главы МИД Дмитрия Кулебы приблизил встречу Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Отношения Украины и Китая вышли из стадии "заморозки".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, потенциально встреча Зеленского и Си может состояться. Но не стоит это воспринимать как факт. Все будет зависеть от многих факторов.

Смотрите также Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Что означают действия Китая

Как отметил Саакян, отношения Украины и Китая вышли из стадии "заморозки". При этом в свое время именно Пекин все решил "заморозить". Теперь Китай готов выводить их из такого состояния.

Китай делает это из-за собственных геополитических амбиций. Россия позволила себе целый ряд шагов, которые противоречат интересам Китая. Речь идет о визите Путина в КНДР и активизации отношений с Вьетнамом. Не стоит забывать и о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Активизация отношений с Украиной на фоне шагов Москвы является одновременным убийством двух зайцев. Первое – демонстрация якобы конструктивности Китая, что они якобы равноудалены от России и Украины. Второе – там ставят Москву на место.

К примеру, параллельно идет активизация сотрудничества Китая с Беларусью. Туда даже отправили военных на совместные учения, что также добавило седых волос Путину.