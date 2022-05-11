Саботируют приказы, не хотят идти в "мясорубку", – Ким о массовом явлении среди оккупантов

Российские оккупанты не хотят идти в "мясорубку", чтобы просто погибнуть на поле боя. Они специально ломают технику, чтобы никуда не уезжать.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, такое явление массово происходит на многих направлениях.

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Некоторые россияне саботируют приказы

Ким не раз слышал, что некоторые российские воины начинают просто саботировать приказы своих руководителей. Они не хотят гибнуть на поле боя. Доходит до того, что оккупанты просто-таки ломают свои танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д.

Ким шутит, что российская техника и так быстро ломается. Потому ничего страшного не произойдет. Можно будет спихнуть все на обычную неисправность.

Сейчас массовое явление – россияне саботируют приказы, не хотят уходить в "мясорубку". Логично, а зачем же воевать? Ломают свою технику, чтобы не выполнять преступные приказы. Для них эта ситуация "win-win": и не погиб, и преступный приказ не выполнил, говорит Виталий Ким.

Также глава Николаевской ОВА радуется успехам Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Надеется, что скоро и на Николаевскую область приедет подкрепление, чтобы можно было "потолкаться".

Он также написал представителям легиона "Свобода России", куда входят российские и белорусские военные, решившие не выполнять преступные приказы своего руководства. По предварительным данным, они сейчас действуют на Донбассе. А главная цель легиона – борьба против путинского режима.

Что именно написал им Ким – неизвестно. Но в общем-то он рад, что такое движение вообще появилось.

"Сегодня написал легиону "Свобода России". Жду ответ. Очень радует, что такое движение появилось и развивается. Желаю им добра. Они борются не за Украину, а против Путина", – сказал Виталий Ким.

Обращение Виталия Кима: смотрите видео

Добавим, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, ближе к июлю Украина должна накопить достаточное количество оружия, чтобы провести наступление и освободить все временно оккупированные территории.

Хотя сейчас Украина получила 89 американских гаубиц, но этого очень мало. Они способны существенно помочь, но полностью перевернуть ситуацию – нет. Поэтому нужно немного подождать, чтобы собрать все необходимое оружие.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем на 24 канале: